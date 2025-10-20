Linja-auton kuljettaja on kuollut Italiassa häiriköiden tulitettua koripallofanien bussia terävillä esineillä.

Tunteet ryöppysivät, kun vierasjoukkue Estra Pistoia voitti RSR Sebastiani Rietin Italian toiseksi korkeimman sarjatason koripallo-ottelussa 88–73. Osa raivostuneista kotijoukkueen kannattajista ryhtyi ensitietojen mukaan heittämään Estra Pistoian kannattajien linja-autoa kivillä ja terävillä esineillä.

La Gazzetta dello Sport kertoo heitetyn tiiliskiven rikkoneen etulasin ja osuneen bussin kuljettajaan, joka kuoli välittömästi. Tragedia tapahtui valtatien 79 varrella bussin oltua hetki ennen tätä poliisisaattueessa.

Kummatkin seurat ovat ilmaisseet tiedotteissaan järkytyksen episodista. Pistoian pormestari Alessandro Tomasi luonnehti "rikollisen teon jättävän meidät täysin epäuskoisiksi".

Italian pääministeri Giorgia Meloni on myös ollut tapahtuneesta suunniltaan.

– Tämä on kauhea uutinen, joka jättää meidät sanattomaksi. Pistoia Basketin fanien bussiin kohdistunutta hyökkäystä, jossa kuljettaja menehtyi tiilen osumasta, ei voi hyväksyä. Se on täysin järjetön väkivallanteko, Meloni kirjoitti X:ssä.

Meloni esitti syvimmät osanottonsa uhrin perheelle ja sympatiansa tragediaa todistaneille.

– Luotan siihen, että tästä pelkurimaisesta ja rikollisesta teosta vastuussa olevat tunnistetaan ja saatetaan nopeasti oikeuden eteen.