Harvinainen video: Tältä näyttää wuhanilaisessa koronasairaalassa – terveitä ihmisiä pakotetaan olemaan surkeissa oloissa

Kiinan valtio on rajoittanut viruksen leviämistä kovin keinoin. Ihmisten liikkumista on rajoitettu ja kokonaisia kaupunkeja suljettu.

Wuhaniin rakennettiin pikavauhtia uusia sairaaloita. Myös monia julkisia tiloja on alettu hyödyntää viruksen leviämisen torjunnassa.

Nyt yhdysvaltalaismedia CNN on saanut haltuunsa videokuvaa wuhanilaisesta messukeskuksesta, joka on muutettu kenttäsairaalaksi.

Terveitä ihmisiä pakotetaan hoitokeskuksiin

Naisen mukaan suuri ongelma on se, että keskukseen on tuotu niitäkin, joilla ei ole koronavirustartuntaa. Hän itse sai tartunnan tammikuussa, mutta on toipunut siitä täysin.