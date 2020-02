Kiinalaismedia maalaa koronaviruksesta ruusuisen kuvan – todellisuus on jotain ihan muuta

Paikalliset tiedotusvälineet haluavat näyttää maailmalle, että Kiinan terveysviranomaisille on homma hanskassa leviävän koronaviruksen kanssa. "Kiina pystyy kontrolloimaan tartuntoja täysin", luki eräässä kiinalaismedian otsikossa.

Esille on noussut huoli siitä, että koronavirukseen sairastuneiden todellinen luku on paljon virallisia tietoja korkeampi ja että tilanne on kaukana hallittavasta.