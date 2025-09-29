Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sairastunut flunssaan ja kuumeeseen, kertoo valtioneuvoston viestintä tiedotteessaan.
Petteri Orpon tälle maanantaipäivälle suunniteltu keskustelutilaisuus Tampereella peruttiin sairastumisen vuoksi.
Tiedotteen mukaan pääministerin mahdolliset sijaistukset hoidetaan tapauskohtaisesti.
Orpon on määrä edustaa Suomea keskiviikkona ja torstaina Kööpenhaminassa huippukokouksissa. Keskiviikkona pidetään Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen kokous ja torstaina Euroopan poliittisen yhteisön kokous.
Molempien kokousten asialistalla on Euroopan yhteisen puolustuksen ja Ukrainan tuen vahvistaminen.