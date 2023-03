Harryn ja Meghanin lasten tittelit päivitettiin – Archie ja Lilibet ovatkin nyt prinssi ja prinsessa

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lasten Archien , 3, ja Lilibetin , 1, tittelit on päivitetty brittihovin kuninkaallisen perheen nettisivuilla: nyt herttuaparin lapset ovat sivustolla kruununperimysjärjestyksessä kuudentena ja seitsemäntenä. Aiemmin sivustolla lapsista käytettiin nimitystä "herra" ja "neiti" mutta nyt heidän tittelinsä ovat Sussexin prinssi Archie ja Sussexin prinsessa Lilibet. Asiasta uutisoi Daily Mail .

– Lasten tittelit ovat olleet heidän syntymäoikeutensa siitä lähtien, kun heidän isoisästään tuli monarkki, Harryn ja Meghanin tiedottaja on todennut.

Lähteiden mukaan Harry ja Meghan olisivat tolleet turhautuneita siihen, ettei Buckinghamin palatsi ole päivittänyt Archien ja Lilibetin titteleitä aiemmin kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen. Elisabet menehtyi 96-vuotiaana 8. syyskuuta, eli puoli vuotta sitten. Muiden kuninkaallisen perheen jäsenten, kuten esimerkiksi Harryn isoveljen prinssi Williamin ja hänen perheensä tittelit päivitettiin lähes välittömästi kuningattaren kuoleman jälkeen. William on seuraava kruununperijä.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään vuoden 2020 alussa ja muuttivat Yhdysvaltoihin. Vuonna 2021 pari antoi juontaja Oprah Winfreylle kohuhaastattelun, jossa he avautuivat erilaisista vaikeuksistaan kuninkaallisina. Kyseisessä haastattelussa esitettiin syytöksiä hovin suuntaan myös sen puolesta, ettei Archiella ollut prinssin titteliä. Tuohon aikaan Meghan odotti parin kuopusta Lilibetia.

Brittihovin perinteiden mukaan vallassa olevan monarkin lapsenlapsilla on oikeus prinssien ja prinsessojen titteleihin. Archie ja Lilibet olivat kuningatar Elisabetin lapsenlapsenlapsia, eli tavallaan "liian kaukana" kruunusta ollakseen prinssi ja prinsessa. Tilanne on toinen nyt, kun heidän isoisänsä Charles on kuningas.