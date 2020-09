Meditaatio-opettaja pyysi toistuvasti Anne Brunilaa kirjoittamaan elämästään – tuore muistelmateos avaa hänen elämänsä rankimpia vuosia: "Kesti aikaa, että ymmärsin, ettei toisen puolesta voi elää"

Anne Brunila on useasti Suomen vaikutusvaltaisimmaksi päättäjänaiseksi valittu henkilö, joka on nähnyt työssään suuria taloudellisia mullistuksia, kuten 90-luvun laman ja eurokriisin. Häntä on toistuvasti pyydetty kirjoittamaan kirjoja vuosistaan Suomen Pankissa, valtiovarainministeriössä ja pörssiyhtiöiden hallituksissa.