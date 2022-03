"Helpoksi maaliksi" parjattu kilometrien sotilaskolonna voi olla Venäjän juoni – asiantuntija: Kiovan saartaminen vaatisi vielä "järkyttävän määrän" lisäjoukkoja

– Joukko on ilmeisesti suunnattu kohti Kiovaa, mutta minkä ihmeen takia se pysyttelee paikallaan pitkällä tienpätkällä, pohtii sotilasprofessori Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Minun silmiini tämä asetelma on liian ilmeinen. Harhauttaminen on yksi venäläisten yleisistä taktisista periaatteista, eikä kyllä uskalla laskea pois sitäkään mahdollisuutta, että tässä on joku sotajuoni taustalla, everstiluutnantti Mäkitalo jatkaa.