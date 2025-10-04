Prinssi William yllätti näyttelijä Eugene Levyn tämän luotsaaman matkailuohjelman kuvauksissa.
Prinssi William esiintyy harvinaisella tavalla perjantaina 3. lokakuuta julkaistussa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jonka juontajana toimii muun muassa Schitt's Creek -sarjasta sekä American Pie -elokuvista tuttu kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy.
Jaksossa Levy tapaa Williamin, joka esittelee tälle Windsorin linnaa ja sen tiluksia. Ohjelmasta on julkaistu otteita, joissa näkyy esimerkiksi, kuinka Levy haastattelee Williamia.
Muun muassa viihdesivusto Entertainment Tonight julkaisi sosiaalisessa mediassa pätkän jaksosta, jossa Levy vielä odottaa prinssi Williamin tapaamista. Windsorin linnan pihamaalla odotteleva Levy toteaa kameralle huomaavansa, että William on myöhässä. Näyttelijä toteaa, että tuskin huomauttaa asiasta kuninkaalliselle.
Pian linnan pihapiiriin kurvaa odottamaton näky: William kiitämässä Levyn luokse kovaa vauhtia sähköpotkulaudalla.
Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.
– Eugene, hyvää huomenta, William huikkaa näyttelijälle pysäyttäessään menopelinsä tämän eteen.
Levy kertoo Williamille, ettei odottanut tätä näkyä tapahtuvaksi ja kysyy, onko tämä prinssille tavanomainen kulkuneuvo.
– Kyllä se on, täälläpäin, William vastaa.
Näyttelijä puolestaan toteaa Williamille olevan seikkailuja välttelevä persoona, eikä ole koskaan itse ajanut sähköpotkulaudalla.
– Se liikkuu aika näppärästi täällä ja on melko hauska, William toteaa.
Jaksossa William kertoo Levylle pyrkivänsä esittelemään tälle Windsorin linnaa sillä tavoin, kuin hänen edesmennyt isoäitinsä kuningatar Elisabet olisi toivonut.