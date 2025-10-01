Prinssi William kertoo kaipaavansa edesmenneitä isovanhempiaan, joiden kanssa oli hyvin läheinen.

Prinssi William nähdään 3. lokakuuta julkaistavassa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jossa häntä haastattelee muun muassa Schitt's Creek -sarjasta tuttu kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy, kertoo muun muassa Mirror.

Jaksossa kaksikko vierailee Windsorin linnassa, jota William esittelee Levylle. Kuvaukset olivat tämän vuoden helmikuussa.

Windsorin linna oli tunnetusti yksi edesmenneelle kuningatar Elisabetille mieluisimmista paikoista. Jaksossa julkaistussa otteessa Levy kysyy Williamilta ikävöikö hän kuningatarta, joka menehtyi 96-vuotiaana syyskuussa 2022.

– Kyllä itse asiassa, kaipaan isoäitiäni sekä isoisääni, William vastaa.

Elisabetin puoliso, Williamin isoisä prinssi Philip menehtyi 99-vuotiaana huhtikuussa 2021.

Haastattelussa William kertoo Windsorin linnan muistuttavan häntä erittäin paljon isovanhemmistaan.

– Se on ollut aikamoinen muutos, kun ajattelee, etteivät he enää ole täällä, varsinkaan Windsorissa, sillä minulle Windsor on hän. Hän rakasti tätä paikkaa ja vietti suurimman osan ajastaan täällä, William kertoo jaksossa viitaten kuningatar Elisabetiin.

Kierrättäessään Levya Windsorin linnan mailla William kertoo pyrkivänsä esittelemään sitä siten, kuin kuningatar Elisabet olisi halunnut Levyn sen näkevän.

– Hänen hevosensa olivat myös täällä, kuten voit kuvitella se oli hänelle tärkeää, ja siksi hän rakasti olla täällä.

Prinssi William ja kuningatar Elisabet olivat tiettävästi hyvin läheisiä. Elisabetin kuoleman jälkeen William lausui julkisesti, kuinka hänen isoäitinsä oli hänen tukenaan niin elämän onnellisimmissa, mutta myös surullisimmissakin hetkissä.

Kuningatar Elisabet myös aloitti valmistelemaan Williamia tulevaan rooliinsa tämän ollessa teini-ikäinen. William on seuraavana kruununperimysjärjestyksessä isänsä jälkeen.

Kuningatar Elisabet ja prinssi William olivat hyvin läheisiä. Kuvassa kaksikko vuonna 2006.

Jakson aikana William ja Levy piipahtavat myös oluella paikallisessa pubissa. Keskustelun lomassa William myöntää vuoden 2024 olleen hänen elämänsä raskain.

Viime vuoden alussa sekä Williamin isä kuningas Charles että hänen vaimonsa prinsessa Catherine saivat syöpädiagnoosit. Charles käy yhä läpi syöpähoitoja, Catherinen syövän ilmoitettiin alkuvuodesta olevan remissiossa hoitojen päätteeksi.

– Elämän sanotaan koettelevan meitä, ja kyky selviytyä siitä tekee meistä sen, mitä olemme, William totesi keskustelun aikana.