Prinssi Harry joi suorassa lähetyksessä tequilaa ja vitsaili jäätyneestä peniksestään – yleisö hurrasi ja ylisti

– Se on nyt ok, kiitos kysymästä.

Harryn elämäkerta on jakanut mielipiteitä, mutta Colbertin ohjelman studioyleisö hurrasi ja taputti Harrylle varauksetta tämän kerratessa tapahtumia. Haastattelun aikana Colbert ja Harry kävivät läpi useita kirjan teemoja, kuten myös tämän traumaa äitinsä prinsessa Dianan kuolemaan liittyen. Sosiaalisessa mediassa, muun muassa The Late Show with Stephen Colbert -ohjelman virallisella Instagram-tilillä Harryn rentoa haastattelua on ylistetty useiden kommentoijien toimesta.