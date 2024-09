Kuningas Charlesista julkaistiin video, jossa rikotaan protokollaa häkellyttävällä tavalla

Tapaamisesta julkaistiin video, joka on häkellyttänyt ainutlaatuisuudellaan. Videolla näkyy ja kuuluu, kuinka pelaajista Ayesha Leti-I'iga toteaa kuninkaalle, että joukkue toivoi saavansa halata Charlesia.

Kuninkaan vastaanotto kysymykselle on yllättävä.

– Halaus? No miksipä ei, Charles toteaa iloisesti, jonka jälkeen usea joukkueen pelaaja lähestulkoon syöksyy halaamaan nauravaa kuningasta.

Black Fernsin virallisella Instagram-tilillä jaettu video on julkaistu myös brittikuninkaallisten Instagram-tilillä. Video on kerännyt osakseen äärimmäisen paljon kehuvia kommentteja.

Sen lisäksi, että Charlesin suhtautumista spontaaniin halaukseen on kiitelty sosiaalisessa mediassa, ovat jotkut arvelleet, onko sairastuminen vaikuttanut kuninkaan suhtautumista. Protokollan mukaan brittikuninkaallisiin ei ole sopivaa koskea, elleivät he tee itse aloitetta siihen. Kuninkaallisten halaaminen tällaisissa tilaisuuksissa on lähes tavatonta.