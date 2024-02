Prinssi Williamin kiusallinen hetki puhuttaa – heitti näyttelijälle vaivaannuttavan kommentin tämän elokuvasta

Prinssi William osallistui edeltävänä viikonloppuna vuotuiseen Bafta-gaalaan Lontoossa, joka on Ison-Britannian arvostetuin elokuva- ja televisioalan palkintotapahtuma. William edusti yksin puolisonsa prinsessa Catherinen ollessa sairauslomalla hänelle tammikuun puolivälissä tehdyn vatsan alueen leikkauksen takia.

William on ollut vuodesta 2010 lähtien Britannian elokuva-akatemian puheenjohtaja. Gaalassa vieraillessaan William kuitenkin myönsi, että oli nähnyt ennätyksellisen vähän tänä vuonna ehdolla olleista elokuvista. Esimerkiksi Barbie-elokuva on Williamilta yhä näkemättä, mutta Oppenheimerin hän oli ehtinyt katsella.

McKenna-Bruce voitti palkinnon roolisuorituksestaan elokuvassa How to Have Sex, jossa hän esittää 16-vuotiasta, joka joutuu toisen turistin raiskaamaksi lomamatkalla Kreikassa.