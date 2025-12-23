Läntistä konferenssia johtava ja NBA:n mestaruutta viime kauden päätteeksi juhlinut Oklahoma City Thunder oli kotiparketillaan liikaa Tuomas Iisalon luotsaamalle Memphis Grizzliesille luvuin 119–103.

Toisella neljänneksellä kymmenen pisteen eron nykäisseen Oklahoman ykköstykkinä toimi tuttu tähti, viime kaudella koko liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu kanadalainen Shai Gilgeous-Alexander. Ainoana ottelussa yli 35 minuuttia pelannut Gilgeous-Alexander heitti ottelussa 31 pistettä, koppasi kymmenen levypalloa ja antoi kahdeksan korisyöttöä.

Tuomas Iisalo ohjeisti pelaajiaan aikalisällä.Alonzo Adams

Toisen peräkkäisen tappionsa kärsinyt Grizzlies joutui otteluun ilman ykköstähteään Ja Morantia, joka oli sivussa kolmannesta ottelusta peräkkäin nilkkavamman vuoksi. Aiemmin Morant oli sivussa lähestulkoon koko marraskuun pohjevamman vuoksi.

13 voittoa ottanut ja 16 tappiota kärsinyt Grizzlies vierailee vielä ennen joulutaukoa Suomen aikaa jouluaattoaamuna Utah Jazzin vieraana, joka hävisi tiistaiaamuna puolestaan Denver Nuggetsille.