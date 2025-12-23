Utah Jazzin kahdesta edellisestä ottelusta niskavaivan vuoksi sivussa ollut Lauri Markkanen palasi joukkueensa pelaavaan kokoonpanoon Suomen aikaa varhain jouluaatonaaton aamuna pelatussa vierasottelussa Denver Nuggetsia vastaan.

Läntisessä konferenssissa toisena oleva Denver voitti ottelun lukemin 135–112 ja aiheutti sijalla 12 olevalle Utahille näin kolmannen perättäisen tappion.

Ottelun pistekuningas oli Markkanen joka heitti 27 pistettä ja poimi kahdeksan levypalloa.

Denveriltä kunnostautui kanadalainen Jamal Murray, joka ylsi samaan pistemäärään ja kuuteen levypalloon. Nuggetsin serbialainen supertähti Nikola Jokic heitti 14 pistettä ja otti 13 levypalloa.

Kamppailun voi katsota ratkenneen jo avausneljänneksellä, jonka Denver vei nimiinsä peräti 40–15.

Kymmenellä voitolla ja 18 tappiolla kauttaan jatkava Utah kohtaa ennen joulutaukoa vielä Suomen aikaa jouluaattoaamuna kotikentällään Tuomas Iisalon valmentaman ja läntisessä konferenssissa yhdeksäntenä olevan Memphis Grizzliesin.