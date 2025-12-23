Ranskalaisen BeBasketFr-sivuston mukaan Suomen koripallomaajoukkueen pelaajiin kuuluvan Jacob Grandisonin poissaolon syy on "väärä dopingepäily". Lähteen mukaan Grandisonin tapauksessa epäillään dopingnäytteen asianmukaisuutta.

Ranskan koripalloliiga LNB:n nokkamies Phillippe Ausseur sanoo Grandisonin kohun syynä olleen väärinkäsitys dopingtestin suhteen ja tapaus on siirtynyt Maailman antidopingtopimiston Wadan työpöydälle.

– Kyse on valitettavasta tapauksesta. Suomen liiton lääkäri teki asiassa virheen. Teimme kaiken nopeuttaaksemme tapauksen käsittelyä. Asia on valitettavasti nyt Wadan käsissä ja se vie paljon aikaa. Sitä minä kritisoin, Ausseur sanoi.

Grandisonia ei siis syytetä lähteen mukaan kiellettyjen aineiden käytöstä, vaan taustalla olisi testausprosessissa tapahtunut hallinnollinen virhe syksyn EM-kisoissa. Grandisonin lähipiirin kerrottiin myös toivoneen vaitioloa asian osalta julkisuudessa.

Ranskalaista Boulazac Basket Dordognea seurajoukkuetasolla edustava Grandison katosi vaivihkaa joukkueensa parista lokakuussa juuri ennen ottelun alkua. Tapahtumalle ei ole annettu selitystä ja se on ollut laajasti esillä myös Suomen maajoukkueen yhteydessä.