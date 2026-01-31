Koripallon NBA:ssa suomalaisen Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies on hävinnyt vierasottelun New Orleans Pelicansille pistein 106–114. Utah Jazzin Lauri Markkanen vedettiin puolestaan taas sivuun.

New Orleans Pelicansille hävinnyt Memphis Grizzlies kärsi viidennen peräkkäisen tappionsa.

Memphis on voittanut edellisen ottelunsa, kun joukkue oli Euroopan kiertueella ja pelasi Orlando Magicia vastaan Lontoossa.

Memphiksen tähtipelaaja Ja Morant oli ottelusta sivussa.

Ottelun tehokkaimmat pelaajat olivat 22 pistettä heittäneet New Orleansin Saddiq Bey ja Derik Queen.

Markkanen jälleen sivuun

Utah Jazz lepuutti puolestaan Lauri Markkasta. Takkiin tuli Brooklyn Netsille 99–109.

Jazz hävisi jo viidennen kerran peräjälkeen, Nets sai puolestaan poikki seitsemän ottelun tappioputkensa.

Markkanen oli vastikään seitsemän ottelua sivussa, syyksi ilmoitettiin tuolloin sairastelu. Hän pelasi sen jälkeen kaksi matsia, kunnes nyt hänet vedettiin sivuun ja syyksi kirjattiin lepo.

Utahilta on ollut roimasti pelaajia muutenkin sivussa. Se halunnee jäädä sarjataulukossa mahdollisimman alas, jolloin se saisi todennäköisesti paremman vuoron ensi kesän varaustilaisuudeen.

Jazz on 15 joukkueen läntisessä konferenssissa 13:ntena.