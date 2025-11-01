Juuri nyt Avaa

Vaikka muumikirjoissa monet Muumilaakson asukkaat pelkäävät Mörköä, Muumipeikko oppii ymmärtämään häntä: Mörkökin tarvitsee elämäänsä valoa ja lämpöä.

Mörkö kuvataan Tove Janssonin kirjoissa yksinäisyyden ruumiistumana – valittavana, yksinäisenä olentona, joka levittää pelkoa ja kylmyyttä, minne ikinä kulkeekin.

Se kertoo tarinan talvesta, jolloin muumiperhe heräsi poikkeuksellisesti kesken talviuniensa yksinäisen Mörön ulvontaan.

Stockmannin jouluikkunat paljastettiin lauantaina Helsingin keskustan sekä Turun ja Tampereen tavarataloissa.

Kaksi ja puoli metriä korkea Mörkö lipui Keskuskadulla muutaman kerran Stockmannin jouluikkunan avajaisten aikana.

Köyhyys lisääntyy

Stockmann tekee myös tänä jouluna yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Stockmannin asiakkailla on joulukaudella tilaisuus auttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä osallistumalla Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen tavaratalojen kassapisteillä ja verkossa.

– Köyhyys koskettaa Suomessa tällä hetkellä yli 120 000 lasta, mutta määrä on kasvussa. Vähävaraisten lapsiperheiden ahdinko syvenee ja lasten ja nuorten yksinäisyys ja syrjäytymisriski kasvavat, Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntija Aino Sarkia sanoo tiedotteessa.