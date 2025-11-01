Stockmannin jouluikkuna on monelle lapselle ensimmäinen ovi joulun satumaailmaan. Tänä vuonna teemana on monelle lapsellekin valitettavan tuttu yksinäisyys.
Stockmannin jouluikkunat paljastettiin lauantaina Helsingin keskustan sekä Turun ja Tampereen tavarataloissa.
Helsingin jouluikkuna on saanut inspiraationsa Muumien 80-vuotisjuhlasta.
Se kertoo tarinan talvesta, jolloin muumiperhe heräsi poikkeuksellisesti kesken talviuniensa yksinäisen Mörön ulvontaan.
Mörkö kuvataan Tove Janssonin kirjoissa yksinäisyyden ruumiistumana – valittavana, yksinäisenä olentona, joka levittää pelkoa ja kylmyyttä, minne ikinä kulkeekin.
Vaikka muumikirjoissa monet Muumilaakson asukkaat pelkäävät Mörköä, Muumipeikko oppii ymmärtämään häntä: Mörkökin tarvitsee elämäänsä valoa ja lämpöä.
Talviuniltaan noussut muumiperhe päätti järjestää juhlat, jonne kaikki on kutsuttu. Muumipeikko toimitti Mörölle kutsukortin henkilökohtaisesti.
Japanista tuotu massiivinen Mörkö lipui Keskuskadulle
Japanista Suomeen tuotu massiivinen Mörkö-hahmo teki ensiesiintymisensä Helsingissä tänään pyhäinpäivänä.