Varo "kilpikonna-asentoa" – onko korona-aika saanut sinutkin käyttäytymään näin?

Vuorovaikutuskouluttaja Franz Schnider uskoo, että korona-ajalla on lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin. Ihmiset välttelevät edelleen kättelyä, mikä voi jäädä käytännöksi pitkäksikin aikaa.

– Ihmisen pää ja kaula laskeutuvat alaspäin – se on normaali reaktio, koska taustalla on pelko, viruksen pelko. Ihminen tekeytyy kokoistaan pienemmäksi, kun on uhkaavassa tilanteessa.