Halla-aholta harvinainen kädenojennus medialle: "Jos joku vaatii toimittajan hiljentymään, on kyse hyökkäyksestä"

Media-akatemia järjestetään isojen mediatalojen toimesta etenkin uusille kansanedustajille, jotta toimittajien työ ja mediatalojen toimintatavat tulevat tutuksi. Jussi Halla-aho on useasti kritisoinut mediaa ja toimittajia eri haastatteluissa ja sosiaalisessa mediassa. Tästä näkökulmasta puhe Media-akatemian seminaarissa oli yllättävänkin sovinnollinen.

Kritiikkiä pitää kestää

– Mutta, jos joku vaatii kansanedustajan tai toimittajan hiljentymään, silloin on kyse hyökkäyksestä, myös demokratiaa vastaan.

Halla-aho totesi myös, että puhemiehenä hän puolustaa kansanedustajien vapautta. Moni toimittaja on Halla-ahon mukaan, kysynyt miten hän puhemiehenä aikoo puuttua kansanedustajien puheisiin. Halla-aho totesi jo ensimmäisessä puheessaan eduskunnan uutena puhemiehenä tänä syksynä, ettei hän aio puuttua kansanedustajien puhevapauteen. Tämä herätti paljon kritiikkiä eduskunnassa, etenkin oppositiossa.

Vaikka sosiaalinen media on yhä tärkeämmässä roolissa, yksittäisien kansanedustajan näkökulmasta Halla-aho muistutti, että suhdetta perinteiseen median kannattaa myös rakentaa ja se on molempien etu. Politiikan toimittajan työ Suomessa on helppoa verrattuna moniin muihin maihin, totesi Halla-aho.