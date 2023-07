Halla-aho: Suomessa keskustelu yltyy usein "hysteeriseksi" – presidentin tehtäviin kuuluu hillitä keskustelua

Presidenttikisaan tänään ilmoittautunut eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) katsoo, että presidentillä on Suomessa kaksi tehtävää: johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja toimia arvojohtajana.

Halla-ahon mukaan Suomessa yhteiskunnallinen keskustelu yltyy hyvin helposti "hysteerikseksi", ja presidentin tehtävä on jäähdytellä keskustelua, Halla-aho sanoo.

– Joidenkin mielestä meillä on suorastaan natsihallitus, mikä osoittaa melkoista suhteellisuudentajun ja historian tajun puutetta. Silloin jonkun pitää puhaltaa pilliin, että otetaanpa nyt rauhallisesti, Halla-aho sanoo.

Presidentin rooli on perinteisesti pysytellä päivänpolitiikan yläpuolella. Miten "pilliin puhaltaminen" onnistuu sekaantumatta päivänpolitiikkaan?

– Presidentin ei pidä ryhtyä osapuoleksi, mutta kaataa jäitä hattuun silloin, kun on tarvetta.

Halla-aho haluaa oikoa väärinkäsityksiä

Halla-ahon mukaan monilla suomalaisilla on hänestä vääristynyt mielikuva.

– Tiedän, että monilla ihmisellä on itsestäni hyvin negatiivinen kuva, joka ei perustu tosiasioihin, vaan vääristyneeseen julkisuuteen. Toivon, että vaalikampanja antaa mahdollisuuksia pyrkiä oikaisemaan väärinkäsityksiin perustuvia käsityksiä, Halla-aho sanoo.

Mistä mielestäsi johtuu se, että ihmisillä on vääriä mielikuvia?

– Media määrittelee sen, millaisia mielikuvia suurella yleisöllä on. Media koostuu ihmisistä, joilla on omia mielipiteitään asioista. Ei se sen kummempi asia ole.

– Minun on vaikea nähdä, että tälla asialla olisi kauhean suurta merkitystä.

Halla-aho jatkaa puhemiehenä

– Päivänpolitiikan ulkopuolella pysyminen on aina veteen piirretty viiva, ja presidentin on käytettävä asemaansa harkiten. Siinä on nähdäkseni ero, antaako presidentti esimerkiksi yksityiskohtaisia politiikkasuosituksia esimerkiksi talous- ja sosiaalipolitiikasta, vai kehottaako hän esimerkiksi ihmisiä kohtaamaan toinen toisensa kunnioittaen, Vanhanen sanoo.