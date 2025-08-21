Jussi Halla-aho uupumuksestaan: Näin sain uutta virtaa ja optimismia

Perussuomalaisten puheenjohtajana Halla-aho oli ollut masentunut ja uskonsa politiikkaan menettänyt.

Eduskunnan puhemiehenä toimiva entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että hänen suhtautumisensa poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin ovat huomattavasti valoisammat kuin ne olivat neljä vuotta sitten.

– Kun pääsin uusiin tehtäviin pienen huilitauon jälkeen, sain uutta virtaa ja uutta optimismia, hän sanoi elämäkertakirjansa julkistustilaisuudessa torstaina.

Halla-aho valittiin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi alkuvuodesta 2022.

– Joutui perehtymään nopeasti ja hyppäämään liikkuvaan junaan. Silloin kun ihmisellä on kiire ja kädet täynnä työtä, ihminen myös jaksaa enemmän, Halla-aho kertoi.

Markku Heikkilän teos Jussi Halla-aho – Elämäkerta (Readme.fi) paljasti, että Halla-aho oli väsynyt, masentunut ja menettänyt uskoaan politiikkaan, kun hän vetäytyi perussuomalaisten johdosta vuonna 2021.

Halla-aho kertoi elämäkerrassa, että oli esimerkiksi alkanut epäillä, voiko maahanmuuton ongelmille tehdä mitään poliittisilla keinoilla. Hän myös pohti, olisiko hän myymässä ihmisille turhaa toivoa muutosten mahdollisuudesta.

Puolueen kannalta ei enää merkitystä

Kun Halla-aho neljä vuotta sitten kesäkuussa kertoi vetäytyvänsä puolueen keulasta, hän kieltäytyi avaamasta julkisesti syitä päätökselleen. Hän kertoi laatineensa perusteluista tiedotteen kirjeenä, jonka saisi julkaista vasta kymmenen vuoden päästä. Halla-aho sanoo nyt, ettei pyrkinyt rakentamaan minkäänlaista mystiikkaa asian ympärille.

– Halusin vain saada asian pois käsistäni niin, että siitä ei hetkeen kyseltäisi. Silloin ei tietenkään ollut tiedossa, että matkan varrella tulisi kirjaprojekti eteen.

Halla-aho sanoo katsoneensa, että nyt on kulunut riittävästi aikaa ja puolue on mennyt riittävästi eteenpäin, jotta kirjan tiedoilla ei ole puolueen kannalta enää mitään merkitystä.

Tulevaisuus avoinna

Kirjaa ei Halla-ahon mukaan olisi koskaan tehty, jos kustantaja, kirjailija ja perussuomalaisten entinen puoluevirkailija Matti Putkonen eivät olisi ottaneet asiaa esille. Halla-aho piti tärkeänä, että kirja paljastaa myös hankalia elämäntapahtumia. Muutoin kirja olisi arvoton historiankirjoituksen kannalta.

– En ole ylettömän huolissani enkä kiinnostunutkaan siitä, mitä minuun vihamielisesti suhtautuvat ihmiset minusta ajattelevat, enkä sen takia ollut kovin peloissani, annanko kirjalla aseita poliittisten vastustajieni tai vihamiesteni käsiin.

Vaalikausi päättyy vuonna 2027. Halla-aho ei ole vielä ajatellut, mitä aikoo sen jälkeen. Hän ei kertonut, onko esimerkiksi asettumassa ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Voin ihan rehellisesti sanoa, että en ajattele tätä asiaa, enkä ole sitä sen kummemmin koskaan ajatellut. Viidentoista vuoden poliittisen uran ja monenlaisten vaiheiden jälkeen olen hyväksynyt, että tulevaisuuden ennustaminen ja omien aikeidenkaan ennustaminen kovin pitkälle eteenpäin on aivan turhaa.