Voisiko Suomi lähettää rauhanturvaajia Ukrainaan? Näin vastaa puolustusministeri Häkkänen

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vastasi pidättyväisesti kysymykseen siitä, voisiko Suomi lähettää rauhanturvaajia Ukrainaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa tiistaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajat aikomuksenaan muodostaa kanta siitä, miten Suomi mahdollisesti osallistuu Ukrainan turvatakuuoperaatioon siinä tapauksessa, jos tulitauko saadaan aikaiseksi.

Kymmenen uutisissa Häkkäseltä kysyttiin, miten Suomi asemoi itsensä rauhanturvaamisessa, jos ja kun mahdollinen tulitauko Ukrainassa saadaan aikaan.

Keskustelu rauhaturvaajien lähettämisestä Ukrainaan jakaa mielipiteitä Euroopan valtioissa. Ruotsi ei sulje pois mahdollisuutta rauhanturvaajien lähettämisestä, kun taas Saksan liittokansleri Olaf Scholzin mukaan keskustelu aiheesta on ennenaikaista.

– Meille on tärkeää, että rauha on uskottava Ukrainan osalta, mutta meilläkin on Venäjä naapurina, joten meidän täytyy erityisen tarkkaan katsoa Suomen omat puolustus- ja turvallisuusjärjestelyt sekä Naton puolustusjärjestelyt Euroopassa. Eli rauhanjärjestelyt ovat enemmän suurten Länsi-Euroopan maiden vastuulla yhdessä USA:n kanssa.

Kysymykseen mahdollisista suomalaisten joukkojen lähettämisestä Häkkänen vastasi:

– Olen tässä vaiheessa hyvin pidättyväinen tämän asian kanssa. Tuemme vahvaa rauhaa Ukrainaan, mutta pitää muistaa, että Suomen oman puolustuskyvyn on oltava kunnossa, koska Venäjä voi tulevina vuosina olla arvaamaton.

Häkkänen kertoi aiemmin Ylen A-studiossa, että on vielä ennenaikaista arvioida, pitäisikö Suomen jossain vaiheessa lähettää rauhanturvaajia Ukrainaan. Hänen mukaansa asiaa pitää harkita hyvin huolella, koska Suomi on pieni etulinjan maa. Asiasta ei ole tehty myöskään mitään päätöksiä ja keskustelukin on vasta alkanut.

STT:n mukaan Häkkänen sanoi myös, että Suomi suhtautuu hyvin suurella vakavuudella mahdolliseen rauhanturvaoperaatioon, koska kyseessä ei olisi kaukainen rauhanturvaoperaatio vaan sotilaallisen pidäkkeen rakentaminen Venäjän uhkaa vastaan.

