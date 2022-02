Jussi Halla-aho avaa näkemyksiään Ukrainan kriisistä: "Neuvotteleminen on turhaa tai täysin moraalitonta"

Hän toteaa, että diplomatia on mielekästä vain, jos osapuolien tavoitteet ovat legitiimejä, ja jos kompromissin saavuttaminen on mahdollista. Ukrainan tilanteessa asia ei ole Halla-ahon mukaan näin.

Keskusteluja on käyty moneen suuntaan. Esimerkiksi Emmanuel Macron on ollut aktiivinen viime aikoina ja puhunut niin Vladimir Putinin kuin Joe Bideninkin kanssa. Toistaiseksi tulosta ei juurikaan ole syntynyt, mutta keskusteluyhteys on edelleen olemassa.