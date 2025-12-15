Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Ukraina voi jättää pyrkimättä Natoon, jos maa saa riittävät turvatakuut.

Eurooppalaiset johtajat kokoontuvat Berliiniin tänään keskustelemaan Ukrainan tilanteesta. Paikalle saapuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi neuvotteli jo eilen illalla Berliinissä Yhdysvaltain edustajien kanssa. Zelenskyin mukaan Yhdysvallat ei ole vielä vastannut Ukrainan päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen on parhaillaan Berliinissä seuraamassa neuvotteluita.

Puumalainen pohtii, että Zelenskyin valmius luopua Nato-jäsenyyden tavoittelusta kertoo siitä, että hänellä on tarve osoittaa kykyään kompromisseihin.

– Hän ei halua päälleen presidentti Donald Trumpin syytöksiä neuvottelujen kariutumisesta.

Puumalainen huomauttaa Nato-jäsenyyden olevan Ukrainan keskeisistä tavoitteista sellainen, että se ei joka tapauksessa näytä kovinkaan toteutumiskelpoiselta ainakaan lähiaikoina. Yhdysvallat on Ukrainan Nato-jäsenyyttä vastaan.