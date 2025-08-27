Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat reippaasti

Talojen kauppamäärät kasvoivat reilulla 8 prosentilla.
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa koko maassa 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.
Suurissa kaupungeissa hinnat kuitenkin nousivat 1,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 4 prosenttia.
Vanhojen omakotitalojen kauppoja tehtiin reilut 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteensä kauppoja tehtiin hieman yli 3 500. Erityisesti kauppamäärät kasvoivat 60 000–100 000 asukkaan kunnissa, missä kasvua oli lähes 16 prosenttia.
Omakotitalotonttien hinnat puolestaan laskivat vuoden toisella neljänneksellä koko maassa yli 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tonttikauppoja tehtiin lähes 600, mikä on lähes kolme prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Uusien talojen hinnat laskivat
Tilastokeskuksen mukaan uusien omakotitalojen hinnat puolestaan laskivat lähes prosentin vuoden takaisesta huhti-kesäkuussa.
Talopakettien hinnat nousivat yli prosentin ja ammattimaisen omakotirakentamisen hinnat laskivat yli kaksi prosenttia.
Myös muun muassa rakennuslupaan liittyvien suunnittelu- ja työnjohtotehtävien hinnat sekä sisustuksen hinnat nousivat useilla prosenteilla.