"Suomessa lapsettomuus saattaa olla maailman korkeinta": Väestöprofessori perusteli hätkähdyttävän arvionsa MTV:lle

"Nämä ovat valtavia osuuksia"

– 35-vuotiaista miehistä puolet on lapsettomia, naisista 35 prosenttia. Nämä ovat valtavia osuuksia. Myös korkeakoulutetuilla on kasvanut voimakkaasti lapsettomien osuus.

– Meillä on elinikäistä lapsettomuutta ja puolisottomuutta ja näillä on yhteys huono-osaisuuteen. Tätä ei ehkä olla ymmärretty. Ja lenkkipalaverissa kollega kysyi, että kuka meidät hoitaa.

Moni voi psyykkisesti huonosti

– Kyse ei juurikaan ole siitä. Useimmin lapsettomuudessa on kyse siitä, että lapsitoive on olemassa, mutta se on lykkääntynyt. Kyselyjen mukaan heitä, joiden toivottu lapsiluku on nolla, on runsas 10 prosenttia. Se ei ole erityisen paljon kasvanut.