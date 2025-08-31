Pikkutyttö suunnitteli omia hautajaisiaan – katso Gazaan pyrkivän Game of Thrones -tähden riipaiseva kertomus

Game of Thrones -tähti Liam Cunningham kertoo gazalaisesta tytöstä, joka suunnitteli omia hautajaisiaan.
Game of Thrones -sarjasta tunnettu Liam Cunningham on yksi Greta Thunbergin laivueen jäsenestä, joka yrittää viedä apua Gazaan.
Cunningham kertoo pienestä Fatima-nimisestä tytöstä, joka suunnitteli omia hautajaisiaan.
Videolla Cunningham soittaa puhelimeltaan videopätkän, jossa Fatima laulaa.
– Fatima laulaa tuota laulua, sillä hän tekee järjestelyjä omia hautajaisiaan varten, Cunningham kertoo.
Fatima haluaa, että kyseinen laulu lauletaan hautajaisissa hänen kuolemansa sattuessa.
– Minkälaiseen maailmaan olemme vajonneet, minkälaiseen kuiluun olemme joutuneet, kun kauniit 5-6-vuotiaat lapset tekevät omia hautajaisjärjestelyjään, Cunningham kysyy.
Hän kertoo haluavansa pitää tarinan lopun lyhyenä.
– Fatima sai surmansa neljä päivää sitten. Israelilaiset tappoivat hänet. Joku tulee laulamaan tuota laulua tuon lapsen ruumiin äärellä. Siksi on tämän pöydän ääressä ja siksi tämä laivue on tärkeä, Cunningham kertoo.
Avustustarvikkeita ja useita julkisuuden henkilöitä, sekä eurooppalaisia lainsäätäjiä kuljettava laivue lähtee sunnuntaina Barcelonasta ja pyrkii saapumaan Gazaan syyskuun puoliväliin mennessä.
Järjestäjät kutsuvat sitä suurimmaksi solidaarisuusoperaatioksi tähän mennessä, sillä Israel on estänyt kaksi edellistä yritystä.
Iltalehden mukaan yhdellä aluksista matkustavat myös suomalaiset Renaz Ebrahimi ja Heta Heikkala.
Ebrahimi on toimittaja, joka tunnetaan erityisesti rasisminvastaisesta aktivismistaan. Heikkala puolestaan toimii kuvaajana ja on niin ikään aktivisti.