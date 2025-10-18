Suomeen tarvitaan uusi, vapaaehtoinen pakkohoito päihderiippuvaisille, joilla hoito keskeytyy vieroitusoireiden vuoksi, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Grahn-Laasosen mukaan Suomen huumetilanne on niin vakava, että järeämpiä keinoja tarvitaan.

– Olen pyytänyt virkakuntaa selvittämään, voitaisiinko Suomeen säätää Norjan mallin mukaisesti suostumukseen pohjautuvasta tahdonvastaisesta hoidosta, joka voisi tukea päihdehoidon onnistumisessa, MTV:n Uutisextrassa vieraillut Grahn-Laasonen sanoo.

Suostumukseen perustuva tahdonvastainen hoito tarkoittaisi, että päihderiippuvainen antaisi hoidon alussa luvan siihen, ettei häntä päästetä pois kesken kaiken. Tällä hetkellä ongelmana on, että hoitojaksot keskeytyvät vieroitusoireiden vuoksi.

Esimerkiksi Norjassa lainsäädäntö mahdollistaa suostumukseen perustuvan tahdosta riippumattoman hoidon. Suomessa tahdonvastaiseen hoitoon eli pakkohoitoon voidaan määrätä vain, jos potilas on myös psykoottinen, eli hänen todellisuudentajunsa on heikentynyt.

– Kyse on riippuvuussairaudesta ja siitä, että vieroitusoireet voivat keskeyttää hoidon ennenaikaisesti. Tätä voitaisiin soveltaa esimerkiksi vahvassa päihdekoukussa oleviin odottaviin äiteihin tai ylipäätään ihmisiin, jotka haluavat sitoutua hoitoon ja päästä eroon sairaudestaan, Grahn-Laasonen sanoo.

"Perusoikeusherkkää lainsäädäntöä"

Suomessa vapaaehtoista pakkohoitoa on aiemmin esittänyt muun muassa Irti huumeista ry. Malliin liittyvää lainsäädäntöä on selvitetty ja valmisteltu myös Suomessa aiemmin toissa hallituskaudella, Grahn-Laasonen kertoo.

– Tämä on perusoikeusherkkää lainsäädäntöä, ja se on varmasti yksi syy, miksei pykäliä ole aiemmin edistetty. Toivon, että pääsemme edistämään tätä, ja tulen esittämään tätä hallituksen sisällä käynnistettäväksi lainsäädäntöhankkeena.

Grahn-Laasonen ei halua arvioida tarkemmin, kuinka laajaa potilasjoukkoa malli voisi koskea, ja milloin selvitys tarkalleen valmistuu.

– Todennäköisesti kohdejoukko ei olisi kovin laaja. Se ei ratkaise koko ongelmaa, mutta olisi yksi keino lisää.

Huumetilanteen pahenemisen taustalla on muun muassa huumeiden käytön lisääntyminen, ja alfa-pvp:n eli niin sanotun peukkuhuumeen käytön yleistyminen. Viime vuosina huumekuolemat, ja etenkin nuorten huumekuolemat ovat kasvaneet,

