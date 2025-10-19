Lapsiasiainvaltuutetun mielestä vapaaehtoisuuteen perustuvaa pakkohoitoa tulisi kokeilla etenkin päihteitä käyttävien odottavien äitien hoidossa.
Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen kannattaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa pakkohoitoa päihderiippuvuudesta kärsiville.
– Pakkohoito kalskahtaa pahalta, mutta muissa maissa sitä käytetään yleisesti päihdehoidossa. Vapaaehtoisuuteen perustuva malli olisi eettinen tapa suojella myös sikiöitä, jotka nyt ovat suojelua vailla sekä nuoria, joiden aivot ja itsesäätely ovat vasta kehittymässä, Pekkarinen kirjoittaa X-viestipalvelussa.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ehdotti hoitomallia MTV:n Uutisextrassa.
Käytännössä vapaaehtoisuuteen perustuvassa pakkohoidossa päihderiippuvuudesta kärsivä antaisi hoidon alussa luvan siihen, ettei häntä päästetä pois kesken hoidon vieroitusoireiden vuoksi.
Tällä hetkellä ongelmana on, että hoitojaksot keskeytyvät vieroitusoireiden vuoksi.
– (K)okeilu raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten kohdalla saa täyden tukeni. Myös nuorille hoito voi kv-kokemusten mukaan toimia, Pekkarinen kirjoittaa.
Vapaaehtoisuuteen perustuva pakkohoito on käytössä esimerkiksi Norjassa.
Suomessa se vaatisi lakimuutoksen, koska tällä hetkellä pakkohoitoon voidaan määrätä vain, jos potilas on myös psykoottinen, eli hänen todellisuudentajunsa on heikentynyt.
Grahn-Laasonen aikoo esittää lakihankkeen aloittamista hallituskumppaneilleen.
Suomessa vapaaehtoisesta pakkohoidosta on keskusteltu aika ajoin, ja esimerkiksi THL on selvittänyt eri maissa käytössä olevia toteutustapoja.
– Tulokset ovat osin rohkaisevia. Riippuvaisten ja heidän läheistensä vuoksi toivon, että tähän hyvään esitykseen tartutaan, Pekkarinen kirjoittaa.