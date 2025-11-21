Yhdysvalloista on viestitty, että Ukrainan rauhansuunnitelmaluonnokseen voi tulla muutoksia, sanoo pääministeri Petteri Orpo MTV:n Uutisextrassa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi on yhä mediatietojen varassa Ukrainan rauhansuunnitelmaluonnoksen suhteen.

– Tässä vaiheessa ei kannata mennä vielä median kautta tulleen luonnoksen yksityiskohtiin, mutta näyttää siltä, että se on hyökkääjän ehdoilla tehty, ja sisältää Ukrainan kannalta ongelmallisia elementtejä, Orpo sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Orpo katsoo, että esille tullut suunnitelmaluonnos on kirjoitettu Venäjän näkökulmasta, eikä sitä voi hyväksyä sellaisenaan.

– Lopputulema on meidän kannaltamme hyvin kriittinen. Tämä on erittäin vakava paikka.

Tilanne on kriittinen myös Suomen kannalta, koska Ukrainan rauhanneuvottelut ja niiden mahdollinen lopputulos kytkeytyvät myös Suomen ja Euroopan turvallisuuteen, Orpo sanoo.

– Elämme joka tapauksessa erittäin kriittisiä aikoja Ukrainan, Euroopan ja Suomen tulevaisuuden ja turvallisuuden kannata. Otamme tämän erittäin vakavasti, ja valtionjohdossa käydään tiivisti keskusteluja.