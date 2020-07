Kuka on Ghislaine Maxwell ja miten hän liittyy Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin? Viime viikolla pidätetyn naisen elämää ovat varjostaneet traagiset tapahtumat

Seurapiirielämää varjostivat traagiset perhetapahtumat

Ghislaine Maxwell on 58-vuotias brittiläinen seurapiirijulkkis, joka on rikkaasta perheestä. Hänen isänsä, Robert Maxwell, oli hyvin tunnettu media-alan yrittäjä, joka omisti monia tabloidilehtiä, kuten Daily Mirrorin ja Sunday Mailin.

Ghislainen ylellistä seurapiirielämää ovat kuitenkin varjostaneet useat traagiset tapahtumat. Naisen lapsuuden perheessä oli yhteensä 9 sisarusta, joista Karine kuoli leukemiaan ollessaan vain 3-vuotias. Myös Ghislainen veli, Michael, vaipui koomaan auto-onnettomuuden jälkeen ja lopulta menehtyi 15-vuotiaana.

Seurapiirielämälle oli tulla loppu Ghislainen isän löytyessä kuolleena vuonna 1991 mereltä lähellä Kanariansaaria. Isän kuoleman jälkeen selvisi, että hän oli väärinkäyttänyt yhtiön varoja, mikä aiheutti yhtiön romahtamisen.

Maxwell tapasi Epsteinin 90-luvulla – epämääräinen suhde alkoi

Maxwell tapasi Epsteinin 90-luvun alussa hänen muuttaessa New Yorkiin, ja seurapiirielämä sai jatkoa. Vuosien saatossa nainen on tutustunut useisiin vaikutusvaltaisiin henkilöihin, kuten yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin ja kuningatar Elisabethin toiseen poikaan, Britannian prinssi Andrewiin. Prinssi Andrew on myös epäiltynä seksuaalirikosvyyhdissä.

Maxwellin ja Epsteinin suhde on ollut vaiherikas. Maxwelliä on pidetty Espteinin tyttöystävänä ja rakastajattarena, mutta Epstein itse on tituleerannut Maxwellin tämän parhaaksi ystäväkseen. He ovat olleet läheisiä myös seurustelusuhteen päätyttyä.

Ghislaine Maxwell on siis viihtynyt jo vuosia julkisuudessa, mutta Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhdin tultua ilmi hän on pysynyt kaukana julkisuudesta. Nainen suorastaan katosi Epsteinin kuoltua vankilasellissään New Yorkissa elokuussa 2019.

Epsteinin kuoleman jälkeen Maxwell joutui seksuaalirikosvyyhdin keskiöön. Häntä etsittiin monta kuukautta ja hänet löydettiin lopulta viime viikolla Yhdysvalloissa New Hampshiren osavaltiosta piileskelemästä.

Maxwell värväsi tyttöjä hyväksikäytettäväksi

Syyttäjän ja uhrien mukaan Maxwell värväsi tyttöjä ja naisia Epsteinin hyväksikäytettäväksi. Joissain tapauksissa nainen osallistui hyväksikäyttöön itsekin tai oli jopa paikalla seuraamassa hyväksikäyttöä. NBC:n mukaan Maxwell oli mukana vuodesta 1994 lähtien.

Syyttäjä kertoo, että Maxwell ja Epstein kehittivät metodin, jonka avulla he värväsivät tyttöjä. He pyrkivät ystävystymään tyttöjen kanssa ja esittivät olevansa hyvin kiinnostuneita heistä luottamuksen kasvattamiseksi. He veivät tyttöjä elokuviin ja kävivät shoppailureissuilla heidän piikkiinsä.

Lopulta Epsteinillä oli satoja uhreja, joista nuorimmat olivat vain 11-vuotiaita. Hyväksikäytöt ovat tapahtuneet eri puolilla maailmaa, koska Epsteinillä oli useita asuntoja. Syyttäjän mukaan hyväksikäyttöjä tapahtui myös Lontoossa Maxwellin omistamassa asunnossa.