Merkittävimmät muutokset koirissa verrattuna susiin on tapahtunut niiden välittäjäainehermojärjestelmässä.

Jos omistaja todella haluaa ymmärtää koiraansa, on hänen pakko mennä ajassa taaksepäin ja ymmärtää myös susia, kertoi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi Tiedekulman ja MTV Uutisten yhteisessä Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.

Lohen mukaan tutkimuksissa, joissa on kerätty jopa 100 000 vuotta vanhoja suden luita ja verrattu niiden DNA:ta koirien DNA:han, on selvinnyt selviä geenialueita, jotka koiralla ovat muuttuneet kesyyntymisen myötä.

– On monenlaisia fysiologisia muutoksia, mutta ennen kaikkea hermostojärjestelmään liittyviä muutoksia.

– Erityisesti muutoksia on tapahtunut välittäjäainehermostojärjestelmässä, joka säätelee tunteita, motivaatiota ja palkitsemisjärjestelmiä. Niihin kohdistuneita muutoksia ei löydy susista.

Koirilla samoja geenimutaatioita kuin ihmisillä Williams-Beurenin oireyhtymässä

Samat geenimutaatiot, jotka ihmisillä liittyvät Williams-Beurenin oireyhtymään, voivat liittyä ratkaisevasti koirien kesyyntymiseen, Lohi kertoo.

Lapsilla, joilla on diagnosoitu Williams-Beurenin oireyhtymä, puuttuvat estot vieraita ihmisiä kohtaan.

– Yleensä pieni lapsi vierastaa vierasta ihmistä, eikä tuosta vain pomppaa syliin. Oireyhtymässä estot puuttuvat ja lapset saattavat olla vieraita kohtaan sosiaalisia, Lohi kertoo.

– Koirien ja susien perimää verrattaessa koirilta löytyi vastaavalta perimäalueelta geenimuutoksia kuin ihmisillä Williams-Beurenin oireyhtymässä.

Lohen mukaan koirien hypersosiaalisuus voi osittain selittyä näillä geenimuunnoksilla.

Katso koko keskustelu: Kuinka oppisimme ymmärtämään paremmin koiriamme?

1:29:31 Tutkijat kertovat, millaista on koiran oppiminen, mitä koiran tekoja ymmärrämme usein väärin ja miten koira ymmärtää ihmistä.