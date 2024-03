Tiesitkö? Tämä väite sekarotuisten koirien ja rotukoirien erosta ei pidä paikkaansa

Kaikilla koirilla esiintyy sairauksia

– Tietenkään myöskään terveystutkittujen rotukoirien pennuista ei voida varmaksi luvata, että pennut ovat terveitä, mutta silloin on ainakin olemassa tutkittuun tietoon perustuva mahdollisuus arvioida koiran terveyteen liittyviä riskejä.

– Jalostus terminä tarkoittaa sitä, että pyritään parantamaan koirayksilöitä ja niiden ominaisuuksia. Meillä on olemassa valtava määrä rotuja, jotka ovat suhteellisen terveitä ja voivat hyvin.

Nyman huomauttaa, että mediassa on paljon ollut esillä tiettyjä rotuja, joiden kohdalla jalostus on epäonnistunut ja jokin sairaalloinen piirre tai vika on niissä yleistynyt.