Gazassa on maailman suurin kriisi nälänhädän suhteen: "Tapahtuu asioita, joita emme ole elinaikanamme nähneet"

CMI:n projektipäällikkö Cecilia Pellosniemen mukaan käsillä on ennennäkemätön tilanne vuosikymmeniin, mikäli Gazaan ei saada aputoimituksia ja tilanne jatkuu samanlaisena.

– Tapahtuu sellaisia asioita, joita emme ole elinaikanamme nähneet humanitaarisen tilanteen suhteen. Puhutaan sellaisista luvuista ja skaalasta, mitä ei ole missään muualla, edes Jemenissä, Etelä-Sudanissa tai Syyriassa, ollut. Tässä on todella suuret riskit, CMI:n projektipäällikkö Cecilia Pellosniemi kertoo.

Tuoreiden tietojen mukaan ainakin 20 lasta on kuollut aliravitsemukseen ja nestehukkaan Gazassa. The New York Times raportoi, ettei alueelle ole viikkoihin saatu lähes ollenkaan ruoka-apua.