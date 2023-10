Gazan sairaaloiden generaattoreista loppumassa polttoaine – tämä tilanteesta tiedetään nyt

Polttoaine osassa Gazan sairaaloista on jo loppunut, ja alueen sairaaloissa on luovuttu kaikesta muusta kuin kiireellisistä hoitotoimenpiteistä polttoaineen loppumisen vuoksi, kertoo BBC:n kirjeenvaihtaja .

Gazan terveysministeriön mukaan 7 000 ihmistä on vaarassa kuolla, jos hoitoa ei pystytä antamaan. Ministeriön mukaan 7. lokakuuta alkaneen sodan aikana kuolonuhrien määrä on 5 800 ihmistä, joista puolet on lapsia. Lukuja ei ole voitu tarkistaa riippumattomista lähteistä.