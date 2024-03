Ensimmäinen avustustarvikkeita kuljettava laiva lähti Kyprokselta Gazaan

Ensimmäinen avustustarvikkeita kuljettava laiva on lähtenyt Kyprokselta kohti Gazaa. Larnakan satamasta lähteneen aluksen lastina on noin 200 tonnia humanitaarista apua.

Kyseessä on espanjalaisen Open Arms -kansalaisjärjestön avustuslaiva, jossa on muun muassa riisiä, jauhoja sekä liha- ja kalasäilykkeitä. Matkan Larnakan satamasta Gazaan arvioidaan kestävän noin 50 tuntia.

Pitkälti yli viisi kuukautta kestänyt sota on ajanut Gazan humanitaariseen katastrofiin. Varsinkin alueen pohjoisosan tilanne on epätoivoinen, ja ihmiset ovat joutuneet syömään muun muassa eläinten rehua ja puiden lehtiä pysyäkseen hengissä.

Äärijärjestö Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 25 ihmistä, valtaosin lapsia, on saanut surmansa aliravitsemuksen ja nestehukan vuoksi.

YK:n mukaan Gazassa on akuutti nälänhädän vaara.

– Aika loppuu. Jos Gazan pohjoisille alueille ei saada huomattavasti lisää apua, nälänhätä on varma, kiteytti YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n johtaja Cindy McCain.

Ramadan ei tuo toivoa

– Jäljellä on tomaatti ja kurkku, siinä kaikki, eikä minulla ole rahaa ostaa mitään, Mansouri kiteytti.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin tappaen Israelin mukaan 1 160 ihmistä, valtaosin siviilejä. Lisäksi äärijärjestöt sieppasivat noin 250 panttivankia, joista satakunta on Israelin mukaan edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.