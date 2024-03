Nälkään kuolleen Yazan al-Kafarnan, 10, valokuva levisi ympäri maailman – monilla Gazan lapsilla sama kohtalo

Yazanin perhe on kotoisin Gazan pohjoisesta Beit Hanounin alueelta. Perheen täytyi poistua alueelta Israelin hyökkäysten alta.

Yazan olisi tarvinnut erityisruokaa

Ennen sotatoimien alkamista hänen kuitenkin kerrotaan eläneen niin normaalia elämää kuin se Gazassa on ollut mahdollista.

– Sodan alkamisen jälkeen pulaa on ollut kaikesta. Yazan ei ole saanut ravintoa ja hänelle tärkeitä ruoka-aineita.

– Päivä päivältä näin poikani kunnon heikkenevän, taksinkuljettajana toimiva isä kertoo New York Times -lehdelle .

Poikaa hoitanut lääkäri on kertonut pojan kuolleen infektioon. Vakava aliravitsemus oli heikentänyt pojan vastustuskykyä niin pahasti, että hengitysteihin iskenyt infektio koitui kohtalokkaaksi.

Uutisjuttu: Gazassa on jo nälkäkuolemia, koska hätäapua ei saada riittävästi perille

Väkimäärä valtava

Useita lapsia on kuollut aliravitsemukseen ja nestehukkaan Gazassa. The New York Times raportoi, ettei alueelle ole viikkoihin saatu lähes lainkaan ruoka-apua.