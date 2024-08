Unicefilta hyytävä luku Israelin pommituksissa kuolleiden lasten määrästä Gazassa

– Lapset asuvat teltoissa. Heidän on vaihdettava paikkaa useaan otteeseen evakuointimääräysten ja jatkuvien pommitusten vuoksi tietämättä, selviävätkö he seuraavasta yöstä. He eivät tiedä, saavatko he seuraavan ateriansa, löytävätkö he vettä juotavaksi. Jos he sairastuvat, lääkkeitä ei välttämättä ole saatavilla. Lapset ovat eläneet tässä tilanteessa jo yli 320 päivää, Ammar kertoo.