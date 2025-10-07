Ulkoministeriö vahvistaa kaikkien suomalaisaktivistien karkotuksen Israelista.
Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otetut suomalaiset palaavat Suomeen tänään iltapäivällä, kertoo Global Movement to Gaza -aktivistiliike.
Liikkeen mukaan kaikki viisi suomalaista saapuivat Israelista lähteneellä karkotuslennolla Ateenaan maanantai-iltana.
Ulkoministeriö vahvistaa kaikkien suomalaisaktivistien karkotuksen Israelista. Ministeriö ei kuitenkaan kommentoi yksittäisen kansalaisten matka-aikatauluja.
Aktivistiliikkeen Suomen-jaosto on kertonut aktivistien kaltoinkohtelusta Israelissa, kuten lääkehoidon epäämisestä sekä väkivaltaisesta kohtelusta.
Israel pysäytti Gazaan pyrkineen aktivistien avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä.