Raumalla Satakunnassa etsitään kadonnutta naista.
Nainen katosi Lounais-Suomen poliisin mukaan tänään tiistaina ennen kello 18:aa Rauman vanhalta hautausmaalta Kaunisjärventieltä.
Kadonneen tuntomerkit:
Kadonneella naisella ovat yllään mustat farkut ja vaaleanvihreä toppatakki.
Päässään naisella on vaalea pipo.
Hänellä ovat myös silmälasit.
Nainen on 158 senttiä pitkä.
Kadonnut on 76-vuotias ja hän kävelee hyvin.
Etsintöihin osallistuu poliisin lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.
