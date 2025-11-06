Poliisi pyytää yleisöhavaintoja kadonneesta.

Viimeinen havainto kadonneesta miehestä tehtiin Iissä 29.11.2024.

Kadonnut vuonna 1948 syntynyt mies on pituudeltaan noin 170 cm ja ruumiinrakenteeltaan normaalivartaloinen.

Mies kävelee kumarassa. Kadonneella on lyhyet harmaat hiukset ja silmälasit. Katoamishetkellä hänellä oli yllään mustat toppahousut, tummanharmaa toppatakki, talvikengät ja karvalakki.

Mies on liikkunut todennäköisesti katoamisaikana Iin keskustan alueella mahdollisesti viininpunaisella Tunturi-merkkisellä niin sanotulla mummomallisella polkupyörällä. Polkupyörässä on nastarenkaat ja korit edessä ja takana.

Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja Whatsapp-viestillä numeroon 050 305 0132.