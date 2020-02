Hämmentäneestä katoamismysteeristä uutta tietoa: 1-vuotiaan Evelynin äiti pidätettiin – kieltäytyy valheenpaljastuskokeesta

Yksivuotiaan Evelyn Mae Boswellin katoamistapaus on ollut helmikuun suurin mysteeri Tennesseessä, Yhdysvalloissa.

Poikkeuksellisen tapauksesta tekee erityisesti se, että lapsi ilmoitettiin kadonneeksi vasta viikko sitten, vaikka Evelyn on nähty varmasti viimeksi joulukuussa.

– En tiedä mitä tapahtui. Minä olen se, joka soitti viranomaisille, tytön isoisä Tommy Boswell on kertonut aiemmin CNN:lle.

"He vain katosivat"

Evelynin äiti, Megan Boswell, on aiemmin kertonut, ettei tehnyt tyttärestään katoamisilmoitusta, sillä tiesi, kenen hallussa tytär on, ja luotti siihen, että tytärtä pidetään silmällä.

– Tiesin, kenellä tyttö on, enkä halunnut heidän karkaavan hänen kanssaan. Heti kun he tajusivat mitä tapahtuu, he ikään kuin katosivat, Megan Boswell sanoo CNN:n mukaan.