Raju käänne Emmanuel-vauvan katoamisessa: Vanhempia syytetään murhasta

Kaliforniassa kadonneen vauvan tapaus on saanut järkyttävän käänteen. Vauvan vanhemmat ovat nyt syytettynä murhasta sekä virheellisen rikosilmoituksen tekemisestä.

Seitsemänkuukautinen Emmanuel Haro ilmoitettiin kadonneeksi 14. elokuuta, kun hänen äitinsä Rebecca Haro kertoi joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi ostoskeskuksen parkkipaikalla. Haron mukaan hänet lyötiin tajuttomaksi kesken vaipanvaihdon ja vauva siepattiin sillä välin.

Poliisi ei löytänyt lasta alueelta ja pian viranomaiset havaitsivat Rebecca Haron kertomuksessa ristiriitaisuuksia.

Molemmat vanhemmat pidätettiin viime perjantaina kodistaan, ja heitä vastaan nostettiin murhasyyte tiistaina 26. elokuuta.

Viranomaiset epäilevät vanhempien lavastaneen sieppauksen peittääkseen Emmanuelin kuoleman.

Emmanuel saattanut olla kuolleena jo muutaman viikon

Muun muassa CNN kertoo, että syyttäjän syytekirjojen mukaan Emmanuelin kuoleman arvioitu ajankohta saattaisi olla jo 5. elokuuta. Tämä olisi jo yhdeksän päivää ennen katoamisilmoituksen tekemistä.

Arvio perustuu tutkinnan aikana kerättyyn aineistoon, mutta tarkkaa kuolinsyytä tai – hetkeä ei ole vahvistettu, sillä ruumista ei ole löydetty. Arvioitu kuolinpäivämäärä herättää vakavia kysymyksiä vanhempien kertomuksen uskottavuudesta ja tukee epäilyjä lavastuksesta.

Lapsen isällä Jake Harolla on rikostaustaa: vuonna 2018 hänet tuomittiin tahallisesta lasten kaltoinkohtelusta, joka kohdistui Haron toiseen lapseen. Uhrilla oli vakavia vammoja, mukaan lukien aivoverenvuoto ja kylkiluiden murtumia, joita ei voitu selittää Haron antamalla selityksellä.

Vanhemmat ovat kiistäneet syytteet liittyen Emmanuelin katoamiseen.

Rebecca Haro sanoi vankilahaastattelussaan, ettei aio luovuttaa ja aikoo jatkaa poikansa etsimistä.

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa syyskuun alussa.