Yksivuotiaan Evelynin katoamismysteeri hämmentää poliisia Yhdysvalloissa – nähty yli kaksi kuukautta sitten, mutta ilmoitettiin vasta nyt kadonneeksi: "Lukuisia ristiriitaisia lausuntoja"

Viidentoista kuukauden ikäinen Evelyn Mae Boswell on varmasti nähty viimeksi joulukuussa, mutta hänet ilmoitettiin kadonneeksi vasta viime viikon keskiviikkona.

Äiti: Tiedän, kenellä tyttö on

Tytön äiti Megan Boswellin mukaan hän ei tehnyt ilmoitusta, koska tietää kenen kanssa tyttö on.

– Tiesin kenellä hän on, enkä halunnut heidän karkaavan hänen kanssaan. Heti kun he tajusivat mitä tapahtuu, he ikään kuin katosivat, Megan Boswell sanoo.