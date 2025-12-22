Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon.
Viimeisen kerran kadonnut on nähty noin kello yhdeksän aikaan maanantaina 22.12.
Poliisi etsii maanantaina 22.12. Isossakyrössä kadonnutta 19-vuotiasta miestä.
Poliisin mukaan kadonnut on 185 cm pitkä, hänellä on pitkät, vaaleat, todennäköisesti letitetyt hiukset ja parta sekä viikset. Yllään hänellä on musta takki ja collegehousut, musta pipo, sekä mustat, pitkävartiset talvikengät.
Mukana miehellä on mahdollisesti kolme tummaa laukkua, joista yksi on reppu. Hän saattaa liikkua Isoakyröä laajemmalla alueella. Poliisi kertoo miehen olleen liikkeellä jalkaisin.
Havainnot voi ilmoittaa hätänumeroon.