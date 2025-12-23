Poliisi pyytää havaintoja Eurajoen Luvialla viikonloppuna kadonneesta naisesta.

Lounais-Suomen poliisi kertoo kolmekymppisen naisen olevan kateissa. Hänet nähtiin viimeksi lauantai-iltana Eurajoen Luvian keskustan lähellä olevassa yksityisasunnossa, josta hän on poistunut illan ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei epäile tällä hetkellä asiassa rikosta.

Poliisi julkaisi naisesta kuvan sekä tuntomerkit. Nainen on noin 165-senttinen, normaalivartaloinen ja hänellä on vaaleanruskeat, olan yli ylettyvät hiukset. Vaatetuksena hänellä oli viikonloppuna pitkä musta toppatakki, harmaa Hollister -merkkinen huppari, Nike-merkkiset reisitaskulliset collegehousut ja vaaleat kengät.

Poliisi pyytää havaintoja tai muita vihjeitä naisesta sekä hänen liikkeistään sähköpostitse (vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi), soittamalla numeroon 0295 417 259 tai lähettämällä WhatsApp- tai tekstiviestin numeroon 050 411 7655.