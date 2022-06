FT: Supo-pomo on yllättynyt, miten rauhallisesti Venäjä on suhtautunut Suomen Nato-hakemukseen – "Olemme jämäköitä, mutta emme äänekkäitä"

Pelttari totesi FT:lle, että Suomi on "valpas" sen suhteen, miten Venäjä reagoi Suomen jättämään Nato-hakemukseen.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi on saanut "erittäin vahvoja tukilupauksia" esimerkiksi Yhdysvalloilta, Iso-Britannialta, Ranskalta ja Saksalta.

Supon Pelttari on yllättynyt, miten rauhallisesti Venäjä on ottanut Suomen Nato-hakemuksen. Pelttari arvioi, että Venäjän voimavarat ovat tällä hetkellä kiinni Ukrainan sodassa.

– On ollut varsin hiljaista. Toivotaan, että tilanne myös pysyy niin, Pelttari sanoo FT:lle.

– Se on positiivista, että mitään ei ole tapahtunut. Mutta on myös positiivista, että me olemme valmistautuneet ja kykeneviä suojaamaan yhteiskuntaamme, Pelttari jatkaa.