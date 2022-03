FT: Suomi on valmistautunut sotaan vuosikymmeniä – "Sodanuhka ei ole tullut yllätyksenä"

Financial Timesin mukaan Suomi on valmis sotaan, jos Ukrainan sota leviää myös muihin Venäjän naapurivaltioihin.

Talouslehti kertoo laajassa artikkelissaan , että Suomella on niin polttoainetta, viljaa kuin lääkkeitäkin varastossa vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Artikkelissa kerrotaan myös, että siviilejä on huomioitu lähes jokaisesta taloyhtiöstä löytyvällä pommi- ja väestönsuojalla sekä myös yleisillä suojilla, kuten parkki-, uima- ja jäähalleilla, jotka lehden mukaan pystytään muuttamaan nopeastikin suojiksi.

Artikkeliin on haastateltu lukuisia suomalaisia puolustusasiantuntijoita tasavallan presidentti Sauli Niinistöä myöten.

Niinistö: Valmius syvällä suomalaisissa

Niinistön mukaan valmius on syvällä suomalaisten mielissä.

Lehden mukaan Suomella myös on kokoonsa nähden yksi suurimmista armeijoista Euroopassa. Lehden mukaan Suomen sodan ajan vahvuus on 280 000 henkilöä, ja reserviläisiä on yhteensä 900 000.