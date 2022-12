Sotilasasiantuntija Martti J. Kari Suomen asemasta maailmassa: "Olemme karhun naapurissa – uhka on aina tullut idästä"

Kari toteaa suorasukaisesti, ettei Suomen asema ole muuttumassa mihinkään, mutta omasta turvallisuudestaan Suomen on aina tultava huolehtimaan.

Suomen turvallisuus on entistäkin paremmin turvattu, kun Suomen Nato-jäsenyys astuu voimaan. Silti Karista on hyvä muistaa seuraava.

– Uhka Suomeen on tullut idästä 800–900 vuotta. Se on se, mikä on suomalaisten geneettisessä perimässä. Tiedämme, mistä uhka tulee ja nyt uskallamme sanoa sen ääneen. Aikaisemmin sitä vain hyssyteltiin.