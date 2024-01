Jari Isometsältä herätyssoitto FIS:lle: "Pilasi päivän" – huippuhiihtäjien keskuuteen hiipinyt moitittava tapa

Yhteislähtö on aiheuttanut sen, etteivät katsojat tai urheilijat välttämättä tiedä sitä, kuka takoo nousua ylös milläkin sijalla Tourin kokonaiskisassa. Varsinkin kun televisiokuvissa vilahtelevat grafiikat virtuaalitilanteesta ovat vielä usein vääriä.

– No ei varmasti! Isometsä parahtaa viitaten Niskasen niukkaan 8,1 sekunnin kokonaistappioon Heidi Wengille .

– Nyt pitäisi FIS:n rohkeasti myöntää, että aiemmin tehty päätös oli väärä, ja nyt palataan vanhaan. Se, joka on nousun päällä ensimmäisenä, olisi myös Tourin voittaja.

83/170

Heistä haukkoi happea Alpe Cermisin hirmunousun päällä 30 naista ja 53 miestä. Se on vajaat 49 prosenttia alkuperäisestä joukosta, ja naisten puolella yli 57 prosenttia hiihtäjistä jätti leikin kesken.

– Ajatukseni on se, että kun lähdetään Tourille, niin hiihdettäisiin maaliin saakka. Liian paljon urheilijoita keskeyttää Tourin. Siitä on tullut tapa, ja siitä tavasta on vaikea päästä eroon, Isometsä harmittelee.